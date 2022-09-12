«Видим финишную черту»: глава ВОЗ заявил о скором конце пандемии

Количество случаев смерти из-за COVID-19 в мире снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года, пандемия коронавируса может завершиться в обозримом будущем, заявил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На прошлой неделе число зафиксированных смертей от COVID-19 стало наименьшим с марта 2020 года. Мы еще не были в лучшем положении, чтобы покончить с пандемией. Мы еще не достигли этой цели, но конец уже близок», – заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус сравнил человечество с марафонцем, который собирает последние силы и начинает бежать быстрее, видя финишную черту. «Мы тоже должны это сделать. Мы видим финишную черту. Сейчас самое неподходящее время, чтобы перестать бежать», – подчеркнул он.

В связи с этим гендиректор ВОЗ призвал все государства инвестировать в вакцинацию наиболее подверженных риску групп, в том числе работников здравоохранения и пожилых людей. По его словам, это приоритетная задача на пути к достижению поставленной ВОЗ цели — вакцинировать не менее 70% населения в каждой стране. Гебрейесус также заявил о необходимости повсеместного тестирования, борьбы с дезинформацией о заболевании и открытой коммуникации медицинских властей с гражданами.