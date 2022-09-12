Зеленский объявил об освобождении почти всей Харьковской области
В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области украинским военным удалось сделать то, что многим казалось невозможным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что только что вернулся из Харьковской области. "На сегодняшний день почти вся область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов – украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Только за первые сутки активных действий наши войска продвинулись вперед на 19 км. За пять дней с боями прошли 110 км. В общей сложности деоккупировано почти 400 населенных пунктов. 150 тыс. украинцев, которые оставались на этой территории, теперь снова чувствуют, что такое обычная безопасная, нормальная жизнь", – цитируют украинские СМИ президента Зеленского.