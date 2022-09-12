Путин приехал в Самарканд

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что у российского лидера в двусторонних и многосторонних форматах запланированы встречи с президентами Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, председателем Китая и премьер-министром Пакистана.

На 15 сентября запланирован трехсторонний саммит с участием глав государств России, Китая и Монголии. В пятницу, 16 сентября, Путин будет участвовать в заседании Совета глав государств ШОС, где он детально изложит свое мнение по поводу задач, стоящих перед организацией, и предложит определенные меры, направленные на улучшение ее деятельности. В этот же день у президента России также состоятся встречи с лидерами зарубежных стран.