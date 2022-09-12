В ОДКБ рассказали, когда миссия прибудет в Армению
«Передовая группа мониторинговой миссии ОДКБ прибудет в Армению сегодня вечером». Об этом сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления в парламенте страны заявил, что наблюдательная миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибудет в Армению 15 сентября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!