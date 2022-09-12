Приостановлена продажа новых квартир MİDA

Не состоялась очередная попытка Государственного агентства по жилищному строительству (MİDA) организовать продажу квартир во втором Ясамальском жилом комплексе.

Напомним, что ранее MİDA была вынуждена аннулировать итоги этапа выбора квартир по системе «Льготное жилье». Поводом стал скандал, когда большинство квартир были проданы в течение 4-5 секунд со старта продаж. В ходе расследования было установлено, что группа лиц, разработав и адаптировав специальное компьютерное программное обеспечение в интересах отдельных граждан, обеспечили им быстрый доступ к процессу выбора жилья.

Сегодня утром должна была состояться очередная процедура выбора квартир, которая провалилась.

По словам замдиректора Центра развития электронного правительства Мехти Джавадова, за несколько минут до начала старта продаж в системе возникли проблемы.

«Из-за перегрузки системы ASAN login не удалось перейти в систему выбора квартир. До старта продаж мы сто раз тестировали систему, но сегодня она снова дала сбой», - сказал Мехти Джавадов.

По его словам, квартиры будут снова выставлены на продажу.