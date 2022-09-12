Предложение отправить миссию ОДКБ в Армению выдвинул Путин

«Предложение об отправке миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армению было выдвинуто президентом России Владимиром Путиным». Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

По его словам, 13 сентября, в ходе проведения внеочередной сессии Совета коллективной безопасности по ситуации, которая сложилась на отдельных участках на границе между Арменией и Азербайджаном, Владимиром Путиным было предложено направить в Армению миссию Организации Договора о коллективной безопасности.

«Это предложение было единогласно, единодушно поддержано всеми главами государств», - сказал он.