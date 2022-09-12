Ильхам Алиев прибыл в Самарканд фото
В четверг, 15 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Самарканд для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает пресс-служба главы государства.
В Международном аэропорту Самарканда был выстроен почетный караул в честь Ильхама Алиева. Главу государства встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
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