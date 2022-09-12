«Госсекретарь Энтони Блинкен, посол Филип Рикер, помощник госсекретаря Карен Донфрид и другие официальные лица Госдепартамента США провели ряд переговоров с Арменией и Азербайджаном, а также с другими заинтересованными сторонами». Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

Прайс уточнил, что не может раскрыть детали всех переговоров, но Вашингтон продолжит работать в дипломатических рамках.

«Мы готовы сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе, чтобы положить конец этим столкновениям и снизить напряженность. Мы призвали обе стороны воздержаться от дальнейших военных действий и вернуться к диалогу и дипломатии. Мы со своей стороны продолжаем работать в этом направлении», - сказал Прайс.