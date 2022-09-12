ОДКБ о возможном применении военной силы на армяно-азербайджанской границе

«ОДКБ надеется на мирное урегулирование конфликта Армении и Азербайджана. Об использовании сил блока на границе двух стран речи не идет». С таким заявлением выступил глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров на брифинге в четверг, 15 сентября.

Он добавил, что миссия организации прибудет в Ереван в четверг, 15 сентября, вместе с группой должностных лиц, а генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.

«13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», - сказал Анатолий Сидоров.