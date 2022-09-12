В Азербайджане расширяется проект Code for Future

В 2022-2023 учебном году планируется расширение образовательного IT-проекта Code for Future, инициированного Министерством науки и образования Азербайджана совместно с международной школой математики и программирования «Алгоритмика».

Благодаря успешному завершению пилотной стадии проекта в новом учебном году Code for Future охватит 600 студентов III и IV курсов, обучающихся на бакалавриате технических специальностей Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП). Обучение будет проходить по трем специальностям: «Web-разработчик», «Системный администратор», «QA-инженер».

Напомним, в рамках пилотной стадии проекта в прошлом году 259 студентов из 298 студентов III и IV курсов, обучающихся на бакалавриате технических специальностей АГУНП, успешно завершили трехмесячные курсы по двум направлениям - «Web -разработка» и «Системное администрирование». По результатам обучения студенты успешно усвоили материал - средний уровень успеваемости составил 93 из 100 баллов.

Чтобы поддерживать мотивацию студентов и дать возможность лучше узнать о их будущей профессии, проводились встречи с высококлассными разработчиками и специалистами известных компаний.

Помимо основных занятий, также проводились мероприятия, направленные на помощь в трудоустройстве будущих выпускников. На тренингах студенты получили навыки работы в команде, самопрезентации, научились составлять резюме и мотивационные письма, а также научились прохождению soft и hard интервью. На сегодняшний день 40 из 102 студентов 4 курса нашли работу или стажировку по специальностям, полученным в проекте. После завершения занятий курса стартовала работа, связанная с помощью в трудоустройстве выпускников.