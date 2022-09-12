Пегову померещились антиправительственные выступления в Баку

Между противоречивыми сообщениями о «наступлении» российской армии в направлении Харькова телеграм-канал Пегова WarGonzo публикует откровенную ложь о ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией.

Конечно, было бы наивно требовать объективности от человека, который выбрал своей профессией распространение фейков. Стоит Пегову сообщить о том, что «армяне доблестно защищают Гадрут», как азербайджанская армия освобождает город. Стоит Пегову сообщить о том, что донецкие сепаратисты удерживают Изюм, как в городе появляется президент Зеленский.

Накануне WarGonzo опубликовал видеоролик с траурного шествия в Баку, где тысячи людей провожали в последний путь шехидов, погибших в ходе широкомасштабной провокации Армении на границе с Азербайджаном. Семен Пегов попытался представить траурное шествие как антиправительственные выступления в Баку.

Конечно, можно было списать очередной фейк от Пегова на его занятость ситуацией в Украине и неосведомленность о ситуации в Азербайджане и в Армении. Но нужно помнить, что Пегов является наймитом российского медиамагната Арама Габрелянова и за каждой провокацией против Азербайджана виднеется тень Ашотыча.