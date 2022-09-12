В четверг, 15 сентября, на заседании парламента Армении Анна Вардапетян принесла присягу и официально вступила в должность генпрокурора. Она была избрана на этот пост 29 июня, ее кандидатуру выдвинула правящая политическая партия «Гражданский договор».

Полномочия Артура Давтяна на посту генпрокурора истекли в сентябре текущего года. Вардапетян ранее занимала должность заместителя министра юстиции Армении, а с марта 2020 года была помощницей премьер-министра Армении Никола Пашиняна.