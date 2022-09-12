МВД займется нарушителями порядка на похоронах шехидов

Пользователи социальных сетей выразили обеспокоенность тем, что во время похорон шехидов на церемонии появляется группа лиц, которая начинает скандировать религиозные лозунги. Граждане обращаются к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой не допускать этих людей к участию в траурных церемониях. Об этом сказал сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов.

По словам Гусейнова, во время похоронных мероприятий сотрудники полиции, осуществляющие охрану общественного порядка на территории, наблюдают за происходящим. Лиц, которые поднимали неуместный шум на траурной церемонии, чтобы не было никаких инцидентов, не удаляли. Однако по окончании траурной церемонии в отношении них проводится соответствующее расследование, принимаются меры.