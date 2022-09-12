Посол Турции: армяне нарушают перемирие и продолжают свою агрессию

«Армяне, нарушая перемирие, минируют дороги, ведущие к границам Азербайджана, и тем самым продолжают свою агрессию». Об этом заявил сегодня, 15 сентября, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Турецкий дипломат напомнил, что только в 2021 году было обнаружено 1300 мин.

«Эти мины были заложены после трехстороннего заявления от 10 ноября 2021 года. Претензии армян на Карабах не заканчиваются, но, как сказал президент Ильхам Алиев, «Железный кулак» на месте», - заявил он.