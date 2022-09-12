Зеленский русским: читайте по губам! новый поворот
Внезапное обрушение российской линии фронта в районе Балаклеи с последующей сдачей Изюма, Купянска и спешным выводом оккупационных войск за государственную границу в Харьковской области не только остается главным сюрпризом последних дней, но и, по всей видимости, станет поворотным моментом в целом в этой войне. За считанные дни украинские войска сумели освободить огромную территорию, превосходящую все завоевания русских с апреля месяца.
Военные эксперты и историки еще долго будут анализировать эту операцию, искать причины ошеломляющего успеха наступавших и позорного провала бежавших, но уже очевидно, что Украине удалось захватить стратегическую инициативу и реализовать ее в конкретные и внушительные результаты. Кроме освобождения всей территории Харьковщины вплоть до реки Оскол, прекратила свое существование самая когда-то большая и угрожающая войсковая группировка в районе Изюма. Она насчитывала порой до 25 тысяч штыков и предназначалась для замыкания окружения частей ВСУ на Донбассе с разгромом и/или пленением в треугольнике Славянск-Краматорск-Бахмут. Однако последовали разгром, пленение и бегство самих сил изюмской группировки, что коренным образом изменило ситуацию и на Донбассе тоже. Речь уже не идет о захвате новых донецких городов, удержать бы захваченные.
Удерживать удается слабо. Пришли видеоподтверждения взятия под контроль ВСУ Святогорска, вот-вот падет Лиман, пророссийские блогеры сообщают о рейдах «натовцев» по тылам подразделений, которые безуспешно пару месяцев рвались в сторону Северска. Перспектива, что вскоре украинцы вернут Лисичанск и Северодонецк, вполне зримая, а вот Славянску и Краматорску больше ничего, кроме обстрелов, со стороны россиян и пророссийских подразделений «ЛДНР» не угрожает. Шатки перспективы удержания территории Луганской области за рекой Осколом, в некоторых населенных пунктах там появились украинские флаги. В Сватово и Старобельске у оккупантов паника. Напомним, об освобождении территории «ЛНР» Шойгу отчитался перед Путиным 3 июля.
У блестящей военной победы, масштабы которой еще до конца не ясны, есть не только военное выражение, которое исчисляется потерями противника в тысячи убитых и раненых, сотни единиц брошенной техники и многих тонн боеприпасов. Украинские солдаты получили колоссальное воодушевление и ощутили вкус к победе, который теперь не забыть и который будет горячее желание повторять снова и снова. Западные партнеры убедились, что военно-техническая и финансовая поддержка Украины прекрасным образом оправдывает себя, и перспективы победы вовсе не странная фантазия.
Российская армия, хлебнувшая позор разгрома, находится в подавленном состоянии, из которого ее могла бы вывести только какая-то грандиозная победа, каких на горизонте не просматривается. Это ощущение тем более мрачное, поскольку Министерство обороны России отказалось признавать поражение, а сообщило о том, что «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска». Среди солдат царит убеждение, что военное руководство их предало и бросило, им приходилось выбираться из Изюмского котла на чем попало, вплоть до велосипедов, отобранных у местного населения. Если это произошло под Изюмом, значит, это может произойти в любом другом месте.
Подавленное состояние у местных любителей «русского мира». Им обещали, что Россия пришла навсегда, а пришлось в спешном порядке собирать вещи и бежать. На пропускных пунктах на украинско-российской границе в Харьковской области в дни наступления ВСУ образовывались многокилометровые очереди. Кстати, на воскресенье 11 сентября в Изюме был назначен концерт Олега Газманова «Россия здесь навсегда». Не срослось.
Владимир Путин отозвался на разгром своей армии посещением церемонии открытия в Москве колеса обозрения. День города в российской столице отметили грандиозным салютом, что не могло не выглядеть форменным издевательством в глазах ультра-патриотов.
Все, чем смогли ответить в российском Генштабе украинскому Генштабу, это ракетным обстрелом украинской структуры энергоснабжения. Из одиннадцати выпущенных вечером 11 сентября ракет девять было сбито, но две попали в ТЭЦ Харькова и Кременчуга, что привело к полному обесточиванию Харьковской и Донецкой областей, частично – Запорожской, Днепропетровской и Сумской. Спустя короткое время электроснабжение было восстановлено, а Владимир Зеленский опубликовал жесткое заявление, которое по риторической силе ничуть не уступает знаменитой речи Черчилля:
«Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов…
Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы?
Читайте по губам. Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши «дружба и братство». Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и БЕЗ вас!»
Война ожесточается, Украина заметно укрепляет моральную силу, Россия растрачивает остатки своей. Из речей российских официальных лиц исчезло выражение «все идет по плану».