Леонид Швец, автор haqqin.az 12:53

Внезапное обрушение российской линии фронта в районе Балаклеи с последующей сдачей Изюма, Купянска и спешным выводом оккупационных войск за государственную границу в Харьковской области не только остается главным сюрпризом последних дней, но и, по всей видимости, станет поворотным моментом в целом в этой войне. За считанные дни украинские войска сумели освободить огромную территорию, превосходящую все завоевания русских с апреля месяца. Военные эксперты и историки еще долго будут анализировать эту операцию, искать причины ошеломляющего успеха наступавших и позорного провала бежавших, но уже очевидно, что Украине удалось захватить стратегическую инициативу и реализовать ее в конкретные и внушительные результаты. Кроме освобождения всей территории Харьковщины вплоть до реки Оскол, прекратила свое существование самая когда-то большая и угрожающая войсковая группировка в районе Изюма. Она насчитывала порой до 25 тысяч штыков и предназначалась для замыкания окружения частей ВСУ на Донбассе с разгромом и/или пленением в треугольнике Славянск-Краматорск-Бахмут. Однако последовали разгром, пленение и бегство самих сил изюмской группировки, что коренным образом изменило ситуацию и на Донбассе тоже. Речь уже не идет о захвате новых донецких городов, удержать бы захваченные.

Удерживать удается слабо. Пришли видеоподтверждения взятия под контроль ВСУ Святогорска, вот-вот падет Лиман, пророссийские блогеры сообщают о рейдах «натовцев» по тылам подразделений, которые безуспешно пару месяцев рвались в сторону Северска. Перспектива, что вскоре украинцы вернут Лисичанск и Северодонецк, вполне зримая, а вот Славянску и Краматорску больше ничего, кроме обстрелов, со стороны россиян и пророссийских подразделений «ЛДНР» не угрожает. Шатки перспективы удержания территории Луганской области за рекой Осколом, в некоторых населенных пунктах там появились украинские флаги. В Сватово и Старобельске у оккупантов паника. Напомним, об освобождении территории «ЛНР» Шойгу отчитался перед Путиным 3 июля. У блестящей военной победы, масштабы которой еще до конца не ясны, есть не только военное выражение, которое исчисляется потерями противника в тысячи убитых и раненых, сотни единиц брошенной техники и многих тонн боеприпасов. Украинские солдаты получили колоссальное воодушевление и ощутили вкус к победе, который теперь не забыть и который будет горячее желание повторять снова и снова. Западные партнеры убедились, что военно-техническая и финансовая поддержка Украины прекрасным образом оправдывает себя, и перспективы победы вовсе не странная фантазия.

Российская армия, хлебнувшая позор разгрома, находится в подавленном состоянии, из которого ее могла бы вывести только какая-то грандиозная победа, каких на горизонте не просматривается. Это ощущение тем более мрачное, поскольку Министерство обороны России отказалось признавать поражение, а сообщило о том, что «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска». Среди солдат царит убеждение, что военное руководство их предало и бросило, им приходилось выбираться из Изюмского котла на чем попало, вплоть до велосипедов, отобранных у местного населения. Если это произошло под Изюмом, значит, это может произойти в любом другом месте. Подавленное состояние у местных любителей «русского мира». Им обещали, что Россия пришла навсегда, а пришлось в спешном порядке собирать вещи и бежать. На пропускных пунктах на украинско-российской границе в Харьковской области в дни наступления ВСУ образовывались многокилометровые очереди. Кстати, на воскресенье 11 сентября в Изюме был назначен концерт Олега Газманова «Россия здесь навсегда». Не срослось. Владимир Путин отозвался на разгром своей армии посещением церемонии открытия в Москве колеса обозрения. День города в российской столице отметили грандиозным салютом, что не могло не выглядеть форменным издевательством в глазах ультра-патриотов.

Все, чем смогли ответить в российском Генштабе украинскому Генштабу, это ракетным обстрелом украинской структуры энергоснабжения. Из одиннадцати выпущенных вечером 11 сентября ракет девять было сбито, но две попали в ТЭЦ Харькова и Кременчуга, что привело к полному обесточиванию Харьковской и Донецкой областей, частично – Запорожской, Днепропетровской и Сумской. Спустя короткое время электроснабжение было восстановлено, а Владимир Зеленский опубликовал жесткое заявление, которое по риторической силе ничуть не уступает знаменитой речи Черчилля: «Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов…