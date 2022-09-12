В Госдуме хотят поговорить с Шойгу в закрытом режиме
Фракция «Справедливая Россия - За правду» намерена пригласить в Госдуму министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом рассказал председатель партии Сергей Миронов.
С главой российского военного ведомства хотят пообщаться в закрытом режиме. Какие вопросы планируется задать Шойгу, Миронов не уточнил. Инициативу передадут Совету Госдумы.
В последнее время Минобороны стало объектом массового недовольства россиян и лично Владимира Путина. После того как украинская армия провела успешное контрнаступление под Харьковом и отвоевала несколько тысяч километров, президент решил, что сейчас Шойгу на глаза ему лучше не попадаться.