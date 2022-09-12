Минобороны: Погиб 71 азербайджанский военнослужащий

Министерство обороны Азербайджана обновило список военнослужащих, погибших при пресечении широкомасштабных провокаций Армении на границе с Азербайджаном.

Согласно информации, с 12 сентября шехидом стал 71 азербайджанский военнослужащий.

Со списком погибших военнослужащих можно ознакомиться по следующей ссылке.

Отметим, что 63 шехида являются военнослужащими Азербайджанской Армии, а 8 – военнослужащими Госпогранслужбы.