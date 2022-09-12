В Азербайджане арестован еще один журналист-рэкетир

В Азербайджане арестован руководитель новостного портала, который занимался вымогательством. Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как заявили haqqin.az, Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены следственные мероприятия на основании поступившей информации о том, что глава новостного сайта realxeber.org и одноименного Youtube-канала Заур Гафаров вымогал у военнослужащего деньги под угрозой распространения недостоверной и позорной информации о нем.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что З.Гафаров посредством видео-фотомонтажа умышленно разместил на контролируемых им медиаплатформах дискредитирующие и не соответствующие действительности видеоролики о том, что последний якобы занимается делами, порочащими имя военнослужащего. Он пригрозил распространить эти видеозаписи среди широкой общественности и взамен требовал от последнего денег.