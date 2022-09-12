Депутат о проиранских крикунах на похоронах, павших в боях с Арменией

«У нас сформировалось ложное представление о том, будто война закончилась. Но это не так. Это лишь один из этапов нашей борьбы. До тех пор, пока не будет мирного договора, подобные столкновения продолжатся. Мы как общество должны быть готовы к этому. Потому что у Азербайджана нет другого пути», - заявил журналистам депутат Фазиль Мустафа, комментируя масштабные провокации армян на границе.

По словам депутата, если по врагу наносится удар, то потери неизбежны.

«Освобождение территорий и обеспечение нашей безопасности происходит за счет потерь, - подчеркнул Мустафа. - Но даже потери не могут остановить нас от выполнения важнейшей миссии. 50 шехидов – это очень большая цифра и тяжелейшая цена, которую платит наш народ. Но это цена нашей земли, цена нашей независимости нашего права быть хозяевами своей судьбы, своего будущего. В противном случае нам пришлось бы расплачиваться за агрессию врага своими территориями. Но если мы не намерены это делать, то жертвы, увы, неизбежны. Другой альтернативы нет. Мы должны минимизировать свои потери, а для этого наша армия должна укрепиться на подавляющем большинстве позиций».

Депутат также призвал соответствующие органы обратить внимание на группу лиц, которые пытаются устроить шоу на похоронах шехидов, где они выкрикивали проиранские религиозные лозунги.

«Убийцы наших шехидов - это не только армяне. Разве те, кто поддерживает армян, не являются убийцами? - воскликнул депутат. - Проваливайте к своим покровителям, которые поддерживают армян. Не оскверняйте память наших шехидов!».