МИД России: работа над мирным договором между Арменией и Азербайджаном не останавливалась

«Работа по подготовке мирного договора между Ереваном и Баку не останавливалась, невзирая на нынешнюю эскалацию напряженности». Об этом на брифинге в четверг, 15 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией – главный приоритет.

«Российская сторона оказывает необходимую помощь. Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам армяно-азербайджанского урегулирования Игорь Ховаев посетил Баку 8-9 сентября и Ереван 13-14 сентября», - сказала Захарова.

По ее словам, основной темой было обсуждение проекта мирного договора.

«Россия стремится сблизить позиции сторон. Соответствующие усилия будут продолжены. Основной для урегулирования в регионе остаются трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана», - заявила представитель МИД РФ.