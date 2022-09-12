Минобороны Армении опровергает: Азербайджан не обстреливал Джермук
Министерство обороны Армении опровергло информацию об обстреле Джермука. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.
В последнее время армянские СМИ и телеграм-каналы распространяют дезинформацию об обстреле азербайджанской армией армянских населенных пунктов. Ложная информация затем используется для политических нападок на правительство Пашиняна.
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