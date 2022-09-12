В России конфисковали все имущество Гульнары Каримовой

Все имущество старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой арестовали в России. Mash сообщает, что среди конфискованного имущества - дом примерно за 200 млн рублей в поселке, охраняемом ФСО.

Также конфискован особняк в коттеджном поселке «Дипломат» в Горках-2 Одинцовского района.

13 сентября сообщалось, что российский суд конфисковал шесть московских квартир Каримовой. По словам замминистра юстиции Узбекистана Музрафа Икрамова, доходы от продажи конфискованных судом квартир будут поделены поровну между Москвой и Ташкентом.

Сейчас Гульнара Каримова отбывает срок в узбекской колонии. В марте 2020 года суд приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы по обвинению в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег. Это уже третий приговор в отношении Каримовой. В срок назначенного судом наказания засчитаны сроки, отбытые Каримовой по первым двум приговорам.

Напомним, Каримова была арестована в июле 2017 года. Ей предъявили обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем, а также организации преступного сообщества.