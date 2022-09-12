Кадыров предлагает всем регионам России «самомобилизоваться»

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил руководителям каждого региона России подготовить добровольцев для участия в «спецоперации» в Украине. По его словам, данная инициатива поможет собрать 85 тыс. военнослужащих.

«Р­­оссия - федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия!», - заявил Кадыров.

По его мнению, подобная инициатива поможет «решить задачи спецоперации в кратчайшие сроки».