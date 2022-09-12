Москва ждет от Баку и Еревана соблюдения договоренности о прекращении огня

«Москва рассчитывает, что договоренность о прекращении огня между Ереваном и Баку будет соблюдаться». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что после первой договоренности о прекращении огня снова были перестрелки, но вчера была достигнута новая договоренность.

Захарова призвала стороны проявлять сдержанность, решать все проблемы политико-дипломатическим путем, в том числе в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России.