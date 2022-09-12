Москва предупредила Вашингтон
США станут непосредственной стороной конфликта в Украине, если решат направить Киеву ракеты большей дальности. Так сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут российские СМИ.
«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта», - уточнила российский дипломат.
Захарова добавила, что в этом случае российская сторона будет вынуждена адекватно реагировать на действия США.