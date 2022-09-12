Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:10

Все американские СМИ, практически без исключения, в самых восторженных выражениях оценили наступление украинских военных в Харьковской области. «Оглушительный захват огромной территории, оккупированной Россией», - вещает CNN. «Совершенно шокирующие успешные действия», - комментирует New York Magazine. По мнению вашингтонских военных аналитиков, наступление ВСУ будет лишь стимулировать отправку Киеву новых видов вооружений. Одновременно это может быть связано с обстрелами Россией инфраструктурных и энергетических объектов в Украине, которые никак не относятся к военным целям.

«В Вашингтоне принято считать, что Украине надо дать все, что ей надо для противостояния с Россией, - говорит Уильям Хартунг, директор военной программы Центра международной политики. – Прежде администрация Байдена установила некий потолок в этих поставках, стремясь не допустить эскалации со стороны России и нивелировать ее возможную ядерную угрозу. Но сейчас эта позиция постепенно меняется – потолок в поставках новых вооружений становится выше». Секрета в том, о чем идет речь, нет никакого. Украинцы уже давно просят поставить им снаряды ATACSM, имеющие дальность стрельбы до 300 километров. Это даст возможность ВСУ в ответ на российские ракетные атаки поражать логистические объекты, штабы и сосредоточения живой силы противника в его глубоком тылу. Как сообщает в своем последнем номере The Wall Street Journal, Киев сейчас вновь обратился с этим требованием к Вашингтону и произошло это после того, как российский ракетный удар по харьковской ТЭЦ погрузил во мглу весь город-миллионник и прилегающие области. Популярный в стране и за рубежом советник офиса главы администрации Украины Алексей Арестович сказал, что Россия «может получить «ответочку». Кстати, он в ежедневной передаче c адвокатом Марком Фейгиным намекает, что ATACSM уже могут быть в Украине. Издание The Intercept пишет, что «военная помощь США Украине достигла исторических пропорций» и, анализируя аналогичные пакеты помощи Афганистану и Израилю, утверждает, что Незалежная «стала самым крупным получателем военной помощи Америки за последнее столетие». Но одновременно издание говорит, что вместе с помощью возрастают и риски. Тот же Хартунг отмечает, что «со стороны официальных кругов нет особой поддержки некоего решения конфликта дипломатическим путем» и полагает, что этим вопросом Вашингтону придется заняться всерьез.

Аргумент о том, что ни Россия, ни в еще меньшей степени Украина не готовы к мирным переговорам, не действует и на большинство законодателей-республиканцев, у которых, как говорят в Америке, «нет аппетита» к наращиванию поставок оружия. По их мнению, это лишь приведет к продолжению конфликта на неопределенный срок. Они надеются, что после ноябрьских промежуточных выборов в Конгрессе, на которых республиканцы намерены отобрать у демократов большинство в Палате представителей Конгресса, характер дискуссии в отношении дальнейших поставок оружия Украине изменится. Но это еще не те риски, о которых говорит The Intercept. Речь идет в первую очередь о том, что в случае, если Владимир Путин поймет, что начинает проигрывать, он может использовать в Украине тактическое ядерное оружие. Белый дом заявляет, что он относится к этой опасности весьма серьезно. В последнее время эта мрачная перспектива несколько отдалилась. Как считает издание RealClearDefense, «ядерный шантаж Путина не остановил поддержку Украины и не снизил волю к защите свободного мира». Но эта угроза никуда не делась. Один из западных политиков отмечает: «Мы должны помнить, что почти на всех военных учениях России разрабатывался сценарий с использованием ядерного оружия».