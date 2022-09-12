Пашинян созвал Совбез. Место нашлось и Араику Арутюняну
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совбеза, в котором также принимал участие лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян.
Согласно информации, на заседании присутствовали также президент Армении Ваагн Хачатурян, спикер парламента Ален Симонян и вице-спикер Рубен Рубинян, глава парламентской фракции правящего "Гражданского договора" Айк Конджорян.
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