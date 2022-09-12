Захарова осадила армянского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга сделала замечание корреспонденту Общественного телевидения Армении за провокационный вопрос.

В тот момент, когда армянский журналист попытался задать вопрос о том, что Азербайджан якобы совершил нападение на территорию Армении в ночь с 12 на 13 сентября, а также о том, что якобы вчера были обстреляны пост и служебный автомобиль ФСБ России на границе с Арменией, Захарова прервала журналиста и сказала, что это брифинг официального представителя МИД России, а не армянского журналиста.

«Поэтому просьба озвучить вопрос, не читать с позиционного материала. Это во-первых, а во-вторых, мы получили просьбу о помощи от Армении. Как известно, состоялся онлайн-саммит ОДКБ, и было принято решение направить миссию ОДКБ в Армению. Российская сторона делает все возможное для снижения напряженности», - сказала она.