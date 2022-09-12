В результате в отношении Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова было возбуждено уголовное дело, а решением Бинагадинского районного суда в отношении обоих была избрана мера пресечения в виде ареста. Если обвинения будут доказаны, Зейналлы и Садыгову грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что несколько дней назад haqqin.az предал гласности аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обещание не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Спустя несколько часов журналист нарушил условия незаконной сделки и обрушился на Расима Мамедова с яростной критикой, после чего семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.

Арест руководителя «Хурал ТВ» Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова продолжает оставаться одной из главных новостей дня в Азербайджане.

Арест журналиста и адвоката вызвал бурную реакцию у их единомышленников, а также среди ряда представителей оппозиции, которые пытаются развернуть масштабную информационную кампанию в защиту подозреваемых.

Как сообщается, в момент ареста Зейналлы и Садыгова перед зданием Генпрокуратуры был организован пикет, участники которого выражали солидарность с арестованными, в пафосном порыве даже исполнили гимн Азербайджана. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в числе прочих гимн исполнял один из организаторов кампании в защиту Аваза Зейналлы, его друг и коллега Эльнур Шукюров, известный в профессиональной среде как журналист-рэкетир, вымогающий деньги у чиновников разного уровня.

В распоряжении редакции haqqin.az оказалась аудиозапись, на которой Эльнур Шукюров «наезжает» на представителя ИВ по селу Микаиллы Суджаята Самедова, угрожая распространить против него компромат и кичась тем, что он «никого не боится».

В конце своего эмоционального монолога Шукюров заявляет, что у него нет времени размениваться на мелкого клерка, что ему по зубам чиновники уровнем повыше, поскольку он «рвет пасть депутатам и помощнику президента».

Увы, если и есть ирония судьбы в том, что кампанию по защите самого известного журналиста-рэкетира организовывает такой же проходимец и взяточник, то она очень горькая.

И ирония судьбы свершилась. Накануне Генпрокуратура арестовала и этого рэкетира. В отношении Эльнура Шукюрова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.