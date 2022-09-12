Лига Европы: «Карабах» принимает «Нант»

Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и французским «Нантом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Джорджи. Видеоассистентами назначены итальянцы, руководимые Лукой Пайретто.

«Карабах» в 1-м туре уступил в гостях немецкому «Фрайбургу» со счетом 1:2. «Нант», в свою очередь, с таким же счетом обыграл дома греческий «Олимпиакос».

В другом матче 2-го тура в группе «G» греки сегодня примут немцев.

Турнирное положение:

1.«Фрайбург» - 3 очка (1 матч)

2.«Нант» - 3 (1)

3.«Олимпиакос» - 0 (1)

4.«Карабах» - 0 (1).

Напомним, что «Карабах» проделал долгий путь перед тем, как в девятый раз подряд оказался в групповом турнире еврокубка. Команда Гурбана Гурбанова одолела трех соперников (польский «Лех», швейцарский «Цюрих» и венгерский «Ференцварош») в квалификации Лиги чемпионов и была очень близка к попаданию в групповой раунд главного европейского клубного турнира. Увы, глупейшие ошибки в ответной игре с чешской «Викторией» не позволили агдамцам во второй раз в истории сыграть в основной стадии ЛЧ. Тем не менее участие в Лиге Европы, где состав участников, разумеется, не такой сильный, как в чемпионской лиге, но тоже весьма солидный, дорогого стоит. Доказательством этому является уровень соперников, доставшихся «Карабаху».

«Нант», как обладатель Кубка Франции, напрямую попал в группу Лиги Европы. 8-кратный чемпион Франции в последний раз выигрывал национальный чемпионат в 2001 году. А последнее участие «канареек» в еврокубках зафиксировано в сезоне 2004/05, когда команда участвовала в ныне несуществующем турнире - Кубок Интертото. Наивысшее достижение «Нанта» в еврокубках – выход в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 1995/96.

«Нант» с азербайджанскими командами в еврокубках ранее не встречался. А вот «Карабах» провел с французами восемь матчей, в которых трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений. Общая разница забитых и пропущенных голов выглядит устрашающе – 3:18. Впрочем, на групповых стадиях «Карабах» уступил французам лишь раз: в Лиге Европы-2015/16 агдамцы в гостях проиграли 0:1 «Монако». В Баку команды сыграли вничью 1:1. А годом ранее «Карабах» также в группе Лиги Европы дважды разошелся миром с «Сент-Этьеном» - 0:0, 1:1.

При этом крайне неприятные воспоминания остались от давних игр с «Монпелье» и относительно недавних матчей с «Марселем». В Кубке Интертото-1999/2000 «Карабах» за два матча пропустил от «Монпелье» девять голов – 0:3, 0:6. А в 1/16 финала Лиги конференций прошлого сезона наша команда оказалась слабее «Марселя» - 1:3, 0:3.