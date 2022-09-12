Российский эксперт: «Другого пути нет. Надо договариваться и устанавливать мир на Южном Кавказе»

По словам Данилова, на «территории Карабах а военные инструменты уже не действуют, они уже задействованы. Там находятся российские миротворцы, хотя и они могут быть под ударом».

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал российскому изданию «Настоящее Время», чем может закончиться новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией и удерживает ли за собой Россия роль международного посредника.

Как уже сообщалось, в ночь с 12 на 13 сентября Вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. При ее предотвращении погиб 71 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана.

Эксперт отмечает, что Баку требовались более серьезные аргументы, чтобы заставить Ереван сесть за стол переговоров. «И на этом фоне было предложено создание так называемой зоны безопасности. Это уже на территории Армении, а не Карабаха. И во время этого короткого обострения уничтожались военные объекты армянской армии на территории Армении».

На вопрос, в чем суть документа, о котором заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, и подписание которого, по его словам, «навлечет на армянские власти много критики, но принесет мир», Данилов ответил так: «Речь идет о возвращении документа, который был подписан по результатам 44-дневной войны, который предусматривал взаимное признание, установление границ и открытие так называемых лачинских коридоров, которые будут связывать Армению с Карабахом, и коридора Южной Армении через Зангезур, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном и таким образом с Турцией. И азербайджанская сторона очень жестко сейчас настаивает на том, что Зангезурский коридор должен работать. И ввиду угрозы, которую представляет Иран, эта жизненно важная дорога должна функционировать».

Комментируя заявления, что под очередные обстрелы попали российские военные, эксперт отмечает, «что они находились не в том месте не в то время. Это говорит о том, что Россия увязла в войне в Украине, ее возможности силового влияния на ситуацию на Южном Кавказе стремительно падают, и это видят все стороны: в Баку, в Тбилиси и в Ереване, и в Центральной Азии тоже».

На вопрос, что Россия сейчас практически оставила своего союзника в виде Армении, Данилов заметил, что «о том, что все будут смотреть на Россию как на слабого партнера – те, кто остается у нее в партнерах, – будут использовать это для получения экономической выгоды, не будут рассчитывать на ее силовой ресурс, будут искать других партнеров в области безопасности. Визит Си Цзиньпина в Казахстан – это сейчас характерная черта нынешней ситуации. И Россия будет рассматриваться как страна, с которой можно получить большие дивиденды на фоне ее слабости».

Данилов полагает, что на фоне отказа ОДКБ и России, в частности, оказать военную помощь Армении, последняя попытается обратиться к Западу, используя связи своих диаспор в США и Франции.

Российский эксперт скептически смотрит на «возможность заключения мирного договора в связи с тем, как относятся к самой идее этого мира, к признанию границ в армянском обществе». «Но другого пути нет. Надо договариваться и надо устанавливать мир на Южном Кавказе. И этот мир должны установить страны региона – они между собой должны договориться. Общество должно взрослеть и принимать новые вызовы. Надо договариваться о статусе граждан Армении или граждан Азербайджана армянской национальности, чтобы обеспечить их права, надо договариваться о региональном сотрудничестве, о торговле и транспортных артериях», - считает он.

Данилов также считает, что, отказавшись помогать Еревану, ОДКБ «в принципе на этой фазе войны после обращения Пашиняна к апелляции к 4-й статье – оказание помощи – это мертворожденная организация, которая расписалась в том, что она уже не существует».

Эксперт скептически отнесся и к заявлениям армянских СМИ о том, что Москва отказалась помогать Армении в обмен на лояльность Турции, охарактеризовав их как «конспирологическую теорию, которая не имеет отношения к действительности».

«Никто ни с кем за спиной Армении никаких договоров не подписывал. Там есть очень сложная проблема, ситуация тупиковая. Надо заключать мир. Но в армянском обществе очень сильный протест против этого. Никто никого не сдает, а Азербайджан использует слабость других сторон для того, чтобы продавливать этот мир. И если бы Россия могла, она бы вмешалась, но ее возможности, инструменты влияния, силовой потенциал на Южном Кавказе очень сильно истощен. И они понимают, что они не вытянут. Тут нет договоренностей за спиной Армении. Есть сложнейшая ситуация с армянским обществом и с ситуацией безопасности на Южном Кавказе», - заключил Данилов.