Арестованного по обвинению в получении взятки адвоката Эльчина Садыгова доставили в Генпрокуратуру. Об этом журналистам сообщил адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, заседание Бакинского апелляционного суда по делу Эльчина Садыгова было отложено. Адвокатам было сказано, что из-за следственных действий Эльчин Садыгов был доставлен из СИЗО СГБ в Генпрокуратуру.

Рассмотрение его апелляционной жалобы отложено на завтра.

Как сообщал haqqin.az, в отношении руководителя интернет-телеканала Xural TV, журналиста Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 и 32.5, 311.3.3 УК Азербайджана. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, Аваз Зейналлы в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников Мамедова 20 тысяч манатов в качестве взятки.