Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:30

Интрига последних дней, «приедет Си Цзиньпин в Казахстан или нет», разрешилась. 14 сентября председатель КНР прилетел в пока еще Нур-Султан, который вскоре вновь станет Астаной. И уже после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым вылетел в Самарканд на саммит ШОС. Это не турне по странам Центральной Азии, а именно отдельный визит, что многое говорит о планах Пекина в отношении как Казахстана, так и Центральной Азии в целом. Особенно если учесть, что накануне визита товарищ Си Цзиньпин опубликовал сразу аж две статьи - одну, «Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности», о Казахстане. Другую, «Вместе создать прекрасное будущее китайско-узбекских отношений», об Узбекистане.

И в одной, и в другой статье красной нитью проходят три мысли. Первая – всесторонние контакты с Казахстаном и Узбекистаном должны расширяться. Вторая – сегодня между Пекином, Нур-Султаном и Ташкентом нет никаких принципиальных разногласий по ключевым вопросам региональной и международной повестки. И третья – Пекин решительно поддерживает Узбекистан и Казахстан в выборе ими пути развития в соответствии со своими национальными реалиями. И столь же решительно выступает против всяческих попыток извне вмешиваться во внутренние дела двух стран. Это означает, что Китай поддерживает позицию Казахстана в отношении российской «невойны» в Украине и стремление казахского руководства дистанцироваться от Москвы. Более того, из текста статьи, посвященной Казахстану, ясно следует, что Пекин готов этому всячески содействовать в экономическом и финансовом плане. Особая роль в китайском «казахстанском кейсе» отводится реализации транзитно-транспортного потенциала и развитию транскаспийского маршрута. Вопрос о транзите китайских товаров через Россию в Европу, судя по всему, окончательно снят с повестки дня. Казахстан, Азербайджан и Турция рассматриваются в Пекине сегодня как ключевые игроки в сухопутном маршруте стратегической инициативы «Пояс и Путь», о чем Си Цзиньпин говорил с президентом Токаевым, а в Самарканде обсудит с Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Все это наводит на мысли об упадке роли России. Старые российско-китайские договоренности 10-х годов нынешнего столетия о том, что Пекин будет учитывать особые интересы Москвы, в Центральной Азии больше не работают, китайское руководство отказывается их соблюдать, причем делает это в традиционной для себя манере – не объявляя ничего публично. И такой подход находит поддержку в Казахстане, который до этого к распахнутым китайским объятиям относился достаточно настороженно. Но теперь другие времена, и уже сам Касым-Жомарт Токаев называет партнерство между Пекином и Нур-Султаном «вечным, всесторонним и неподвластным политической конъюнктуре». Казахстан больше не хочет зависимости от непредсказуемой политики Москвы, где думают, что враждебные выпады всяческих кеосаянов в отношении Нур-Султана остаются незамеченными казахстанским руководством.