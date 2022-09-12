Томас де Ваал: Азербайджан чувствует себя уверенно на фоне контрнаступления Украины

Азербайджан чувствует себя вполне уверенно на фоне неудач российской армии в Украине, в частности, успешного контрнаступления украинской армии, считает британский журналист, специалист по Кавказу, автор исследований по современному Закавказью Томас де Ваал.

«Азербайджан ощущает себя вполне уверенно на данном геополитическом этапе, в частности, во время контрнаступления украинской армии. Кажется, (действия Азербайджана) нацелены не только на Армению, но и на Россию, чтобы проверить, способна ли Москва выполнять свои обязательства по защите своего союзника», - сказал Ваал в интервью британскому изданию The Guardian.

По его мнению, отказ Москвы в лице ОДКБ оказывать военную помощь Еревану «связан с ее сильной занятостью в Украине и нежеланием наживать конфликт с Азербайджаном на данном этапе».

Издание также приводит слова неназванных аналитиков о том, что Баку «зондирует почву, пока Россия увязла в Украине».