Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:05

Вчерашнее выступление премьер-министра Армении в парламенте вызвало беспрецедентный резонанс в Ереване и откликнулось в Карабахе. В ответ на вопрос одного из депутатов, Никол Пашинян сказал, что из-за документа, который он готов подписать с Азербайджаном, его назовут «предателем» и, может быть, даже отстранят от власти. Пашинян широко известен своей манерой делать пространные, подчас, противоречивые политические заявления, которые впоследствии, чтобы выбраться из щекотливой ситуации, он либо задним число корректирует, либо вообще опровергает. Последний такой «политический экспромт», сделанный в момент, когда на границе шли ожесточенные бои, а армянская армия несла крупные потери, вызвал стихийные акции протеста в центре Еревана и едва не стоил ему кресла премьер-министра. Впрочем, как говорят в таких случаях, еще не вечер…

Так, что же сказал Пашинян? Отвечая на вопрос о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном, Пашинян подчеркнул, что если этот договор не будет отвечать интересам Армении, то он не станет его подписывать. По словам премьер-министра, даже если он поставит подпись под документом, озаглавленным, как «Мирное соглашение», но при этом сам документ будет противоречить интересам армянского народа, то для него он станет обычной бумажкой. «Мы подпишем бумагу (мирное соглашение с Азербайджаном – ред.), и многие начнут нас критиковать, материть, называть предателями, - заявил, в частности, Никол Пашинян. - Возможно даже народ решит нас отстранить от власти, но мы будем довольны и благодарны, если Республика Армения площадью 29.800 квадратных километров получит длительный мир. Я твердо заявляю, что подпишу решение, которое это обеспечит. И меня не волнует, что потом случится со мной. Меня интересует, что произойдет потом с Республикой Армения». После того, как СМИ опубликовали эту цитату, в Ереване, практически, повторилась картина ночи 10 ноября 2020 года, когда Пашинян подписал Московское соглашение, ставшее, по сути, актом о капитуляции Армении в 44-дневной войне. К зданию парламента ринулись толпы демонстрантов и стали требовать отставки Пашиняна. Полиции с огромным трудом удалось предотвратить попытку толпы прорваться вовнутрь территории парламента. В какой-то момент толпа попыталась ворваться в здание парламента, но полиции удалось это предотвратить.

Реваншисты идут впереди толпы Как и следовало ожидать, к стихийной акции протестующих, количество которых оценивается в несколько десятков тысяч человек, сразу присоединились лидеры оппозиции, которые стали собирать подписи среди депутатов, чтобы начать процедуру вынесения импичмента Пашиняна. Отметим, что для этого в Армении необходимы подписи одной трети парламентариев. Но поскольку обе оппозиционные фракции («Честь имею» и «Армения») насчитывают только 35 депутатов, чтобы запустить процедуру импичмента необходимы, как минимум, подписи 18 депутатов от правящей партии «Гражданское согласие». Но как их получить? Собравшиеся за полночь на проспекте Баграмяна оппозиционные депутаты призвали своих коллег из правящей партии подписать петицию и предупредили: если они не явятся в парламент до 01։15, то участники митинга протеста пойдут по домам парламентариев и силой приведут их в Национальное Собрание. Об этом, в частности, заявил Ишхан Сагателян, глава оппозиционной фракции «Армения», ранее руководивший протестным движением против Пашиняна. «Если они (депутаты от правящей партии – ред.) не явятся в парламент, - предупредил Сагателян, - мы объявим толпе домашние адреса каждого, и их приволокут силой».

Пашинян выходит в прямой эфир В момент, когда ситуация стала на глазах накаляться и грозила выйти из-под контроля, Никол Пашинян поделился постом в своем аккаунте в Facebook, заявив, что сказанное им в парламенте было вырвано из контекста, что он не собирается подписывать с Азербайджаном никаких документов, не говоря уже о том, что такого документа не существует вообще. Но когда выяснилось, что объяснения армянского премьера толпу не удовлетворили, Пашинян впервые за долгое время обратился к толпе, открыв прямую трансляцию в Facebook. «Я не подписывал никакого документа, - заявил премьер-министр. - Это не было запланировано, на моем столе нет такого проекта!..» Призывая соотечественников успокоиться и рассуждать здраво, Пашинян сообщил, что ему с передовой звонят армянские солдаты и спрашивают, действительно ли он подписал документ, и нужно ли им продолжать защищать границу Армении. «Официально заявляю: на данный момент ни один документ не подписан, - заявил Никол Пашинян. – Ни один документ не готовится к подписанию. Об этом нет и речи, и все разговоры и спекуляции на эту тем делаются с целью ослабить сопротивление наших солдат, стоящих на границе». По словам премьера, если бы он подписал бумагу, то сообщил бы об этом. «Выступая в парламенте, я всего лишь заявил, что Армения проводит политику мира, и, к сожалению, зависит не только от одной, а от нескольких сторон, - уточнил премьер-министр Армении. - Баку предложил пункты мирного договора, мы заявили, что не имеем ничего против, однако они не отражают в полной мере армяно-азербайджанскую повестку. Я всего лишь заявил, что моя команда готова взять на себя ответственность в случае, если будет принято решение, которое не пересечет «красных линий» интересов Армении. Если появится возможность, что в результате переговоров мы придем к соглашению вокруг документа, который исходит из интересов Армении и который обеспечит долгосрочную безопасность, но при этом не будет «документом мечты», то мы готовы взять на себя ответственность». При этом Пашинян несколько раз повторил, что ни он, ни возглавляемое им правительство никогда не подпишут документ, который каким-либо образом поставил бы под сомнение территориальную целостность Армении.

Массовая акция в Ханкенди: заявление делает «сам» Араик Узнав, что премьер-министр Армении подписал или готовится подписать некий «документ о капитуляции», карабахские армяне также собрались на стихийную акцию в центре Ханкенди. Сообщается, что на митинг, несмотря на ночное время, собралось несколько тысяч человек. В то же время глава так называемого режима в Ханкенди Араик Арутюнян сделал специальное заявление, в котором подчеркнул, что армяне Карабаха не признают ни один документ, предусматривающий «Арцах» в составе Азербайджана. Он добавил, что, согласно договоренности с властями Армении, если будет подписан какой-либо документ по Карабаху, то должны быть учтены позиция и интересы карабахских армян. «Добавлю, что до сих пор в данном контексте нет даже проекта какого-либо документа», - отметил Арутюнян. Лидер сепаратистов заявил, что Карабах, то есть, часть бывшего Нагорно-Карабахского региона, которая находится в настоящее время под контролем российских миротворческих сил, «ни при каких условиях» не может быть частью Азербайджана, потому что это приведет к «геноциду».

«Речь Пашиняна была искажена…» Позже Служба национальной безопасности Армении выступила со специальным заявлением, в котором отмечалось, что слова Никола Пашиняна были «искажены». «Речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна была искажена и преднамеренно сфальсифицирована различными СМИ», – говорится в сообщении спецслужбы. СНБ призвала население Армении не поддаваться манипуляциям и подтвердила, что ни один документ по урегулированию отношений между Ереваном и Баку не подписан и не готовится к подписанию.