17:19

ОАО «Азерлотерея» продолжает программу образовательных стипендий для членов семей шехидов в рамках проекта «Верность дарованиям». Компания провела встречу с членами семей шехидов карабахской войны, которым предоставила стипендии. Мероприятие началось c минуты молчания в память о погибших за территориальную целостность Азербайджана, а также погибших при предотвращении армянской провокации 13-14 сентября. В мероприятии приняли участие председатель правления «Азерлотерея» Зафер Реисоглу, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, заместитель директора Департамента информации и обслуживания граждан Министерства науки и образования Сабухи Рзаев, председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Ализаде и студенты, получившие стипендии.

Зафер Реисоглу, председатель правления «Азерлотерея», в своем выступлении подчеркнул, что обязанность каждого из нас – держать в центре внимания семьи шехидов: «Мы, «Азерлотерея», стараемся выполнять важные проекты в области образования, являющейся важным направлением в развитии страны, а также поддерживать семьи шехидов... Наша цель – оказать поддержку приоритетной политике государства в направлении социальной защиты семей шехидов, улучшения их благосостояния, добиться того, чтобы эти семьи были окружены заботой». Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи также подчеркнул важность заботы о членах семей шехидов: «Государство проводит очень важную работу в этом направлении. В то же время очень важно, чтобы компании и ассоциации взяли на себя ответственность за семьи шехидов в рамках проекта корпоративной социальной ответственности. С этой точки зрения, проект «Верность дарованиям», реализуемый совместно ОАО «Азерлотерея», компанией «Демирёрен Холдинг», Министерством науки и образования, а также Общественным объединением поддержки семей шехидов «Зафар» может послужить хорошим примером.