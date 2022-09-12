Проект «Азерлотереи» «Верность дарованиям» успешно продолжается фото
ОАО «Азерлотерея» продолжает программу образовательных стипендий для членов семей шехидов в рамках проекта «Верность дарованиям». Компания провела встречу с членами семей шехидов карабахской войны, которым предоставила стипендии.
Мероприятие началось c минуты молчания в память о погибших за территориальную целостность Азербайджана, а также погибших при предотвращении армянской провокации 13-14 сентября.
В мероприятии приняли участие председатель правления «Азерлотерея» Зафер Реисоглу, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, заместитель директора Департамента информации и обслуживания граждан Министерства науки и образования Сабухи Рзаев, председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Ализаде и студенты, получившие стипендии.
Зафер Реисоглу, председатель правления «Азерлотерея», в своем выступлении подчеркнул, что обязанность каждого из нас – держать в центре внимания семьи шехидов: «Мы, «Азерлотерея», стараемся выполнять важные проекты в области образования, являющейся важным направлением в развитии страны, а также поддерживать семьи шехидов... Наша цель – оказать поддержку приоритетной политике государства в направлении социальной защиты семей шехидов, улучшения их благосостояния, добиться того, чтобы эти семьи были окружены заботой».
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи также подчеркнул важность заботы о членах семей шехидов: «Государство проводит очень важную работу в этом направлении. В то же время очень важно, чтобы компании и ассоциации взяли на себя ответственность за семьи шехидов в рамках проекта корпоративной социальной ответственности. С этой точки зрения, проект «Верность дарованиям», реализуемый совместно ОАО «Азерлотерея», компанией «Демирёрен Холдинг», Министерством науки и образования, а также Общественным объединением поддержки семей шехидов «Зафар» может послужить хорошим примером.
Заместитель директора департамента информации и обслуживания граждан Министерства науки и образования Сабухи Рзаев и председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Ализаде поблагодарили ОАО «Азерлотерея» за внимание к семьям шехидов и выразили уверенность в том, что стипендиальная программа будет способствовать светлому будущему детей шехидов.
Выступившая дочь шехида, подполковника, Героя Отечественной войны Афгана Абдуррахманова, студентка Азербайджанского университета языков Хилала Афган поблагодарила ОАО «Азерлотерея», Министерство науки и образования, а также Общественное объединение поддержки семей шехидов «Зафар» от имени студентов, получивших стипендии.
Социальный проект, реализуемый при сотрудничестве ОАО «Азерлотерея» с Министерством науки и образования, а также Общественным объединением поддержки семей шехидов «Зафар», в настоящее время охватывает 62 человека, из которых 55 учатся в Азербайджане и 7 - в Турции. В рамках проекта покрываются расходы на обучение и проживание детей шехидов, получающих образование в высших государственных учебных заведениях Турции, а также расходы на проживание детей шехидов, получающих высшее образование в Азербайджане. Стипендиальная программа ОАО «Азерлотерея» будет распространяться на детей шехидов, желающих в ближайшие годы получить высшее образование в государственных вузах Азербайджана и Турции.