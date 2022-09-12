Суд оштрафовал депутатов, призвавших отстранить Путина от власти

Смольнинский районный суд Петербурга назначил штрафы пятерым муниципальным депутатам, призвавшим обвинить президента РФ Владимира Путина в госизмене и отрешить его от должности. Как сообщают российские СМИ, депутатов признали виновными по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Дмитрия Палюгу, автора инициативы, оштрафовали на 47 тысяч рублей. Его коллег Никиту Юферева - на 46 тысяч рублей, Дмитрия Балтрукова, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву - на 44 тысячи рублей каждого.

8 сентября Совет муниципального образования «Смольнинское» в Петербурге решил призвать депутатов Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина, чтобы отрешить его от должности. В текстах решения и обращения было сказано, что «в ходе войны гибнут «молодые трудоспособные» граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется на восток, а Украина получает новое вооружение».