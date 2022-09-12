Польша намерена добиваться репараций от России

Отвечая в интервью Wprost на вопрос, почему польские власти требуют репарации от Германии, не добиваясь их от России, Дуда сказал: «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу... Конечно, Россия позднее присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны также добиваться репараций от России».

Президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы Варшава потребовала репарации от Москвы за Вторую мировую войну.

Он уточнил, что не видит причин, чтобы на следующем этапе власти не потребовали репараций от РФ.

Дуда добавил, что никто не покрыл убытки, понесенные Польшей во время войны, которые, по его словам, составляют 6,2 млрд злотых. Многие города в Польше были успешно отстроены, но Варшава была «безвозвратно разрушена немцами», отмечает президент. «Это был планомерный, жестокий снос города. Если кто-нибудь сегодня скажет, что мы напрасно вызываем конфликт, требуя репараций, пусть спросит у немцев, почему они вызвали этот конфликт в 1939 году».

Накануне парламент Польши принял резолюцию с призывом к правительству ФРГ взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате Второй мировой войны. Польша намерена добиваться от Германии репараций на 1,3 трлн евро.