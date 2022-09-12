Еще одна победа Азербайджана над Арменией: 8 стратегических высот

В ходе решительных ответных мер, осуществленных азербайджанской армией, была предотвращена армянская провокация, наши подразделения взяли под контроль ряд стратегически важных высот.

В ночные часы с 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает haqqin.az, в рамках операции в направлении Горусского района и населенного пункта Новрузлу (Кахнут) были уничтожены два радара 5N63 С-300 и три пусковые установки 5P85 BQ С-300, а в направлении Басаркечарского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни) - два радара С-125 RTS-125. Система ПВО противника на этом направлении разгромлена. Также уничтожено большое количество живой силы, есть раненые.

Помимо этого, уничтожена одна единица РЭБ «Житель», 20 пушек и гаубиц, свыше десяти минометов, 32 единицы автомобильной техники, шесть из которых были нагружены боеприпасами.

В качестве трофеев взяты принадлежавшие ВС Армении три грузовика «КамАЗ» (один груженный боеприпасами), один грузовик «Урал» и УАЗ-3962, три единицы инженерной техники, три миномета, ПЗРК «Игла-С», 135 единиц автоматов, пулеметов и гранатометов, 20 ящиков ручных гранат, два оптических прибора, две единицы средств связи и свыше 14 500 единиц боеприпасов.

В общей сложности взяты под контроль 53 боевые позиции противника, две позиции минометного огня, 8 стратегически важных высот. Уничтожен пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады, дислоцированной в направлении Зода, и по две стартовые позиции дивизионов С-300 и С-125.