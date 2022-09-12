Почему не состоялась продажа квартир MIDA?
После кибер-вмешательства в государственный элэктронный портал был отменен процесс выбора льготных квартир МИДА. Об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности, Государственного агентства жилищного строительства и Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций.
В ходе предварительного расследования, начатого Службой государственной безопасности Азербайджана, было установлено, что в систему «ASAN Login» была осуществлена крупная кибератака с использованием IP-адресов, принадлежащих глобальным хостингам, расположенным за пределами страны.
В связи с этим в Главном следственном управлении СГБ проводятся следственные и оперативно-технические мероприятия с возбуждением уголовного дела по статье 273.4 Уголовного кодекса АР (незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерные данные объектов инфраструктуры общественного значения).
В настоящее время каналы кибератак, зарегистрированные совместно с соответствующими государственными органами, полностью идентифицированы и заблокированы. Общественность будет проинформирована об истории выбора жилья на льготных условиях в кратчайшие сроки.
Напомним, что ранее сегодня, 15 сентября, очередная попытка Государственного агентства по жилищному строительству (MİDA) организовать продажу квартир во втором Ясамальском жилом комплексе не состоялась, за несколько минут до начала старта продаж в системе возникли проблемы.