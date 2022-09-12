Почему не состоялась продажа квартир MIDA?

После кибер-вмешательства в государственный элэктронный портал был отменен процесс выбора льготных квартир МИДА. Об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности, Государственного агентства жилищного строительства и Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций.

В ходе предварительного расследования, начатого Службой государственной безопасности Азербайджана, было установлено, что в систему «ASAN Login» была осуществлена крупная кибератака с использованием IP-адресов, принадлежащих глобальным хостингам, расположенным за пределами страны.

В связи с этим в Главном следственном управлении СГБ проводятся следственные и оперативно-технические мероприятия с возбуждением уголовного дела по статье 273.4 Уголовного кодекса АР (незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерные данные объектов инфраструктуры общественного значения).