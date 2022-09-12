Зохра Агамирова успешно выступает на чемпионате мира в Софии

Сегодня в личных соревнованиях гимнастки выступают с булавами и лентой. Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, занявшая вчера 6-е место в финале с обручем, сегодня в квалификации с булавами и лентой заработала соответственно 30,450 и 29,950 балла. На данный момент Зохра с булавами занимает 8-е место, а с лентой – 3-е.

В многоборье у Агамировой с результатом 91,250 балла (учитываются показатели трех лучших выступлений из четырех) пока 9-е место.

В этих же видах выступает и другая наша представительница – Илона Зейналова. За ленту она получила 27,050 балла, а за булавы – ровно 27. Илона занимает пока в этих видах 24-е и 22-е места соответственно.

Сегодня в этих двух видах также состоятся финалы. А завтра в борьбу вступят групповые команды, в том числе и сборная Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. Они выступят в многоборье. 17 сентября состоится финал индивидуального многоборья, а 18-го, в заключительный день чемпионата мира, пройдут отдельные финалы у групповичек.

На нынешнем чемпионате мира, помимо медалей, также разыгрываются первые лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Их получат три лучшие гимнастки по итогам финала индивидуального многоборья и три сильнейшие группы согласно результатам квалификации.