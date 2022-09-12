Nar посетил школы Агдама и Физули

Nar отправился на встречу с первоклассниками, чтобы поддержать школы, пострадавшие во время второй карабах ской войны. Мобильный оператор обеспечил первоклассников пяти школ Физули и Агдама всеми школьными принадлежностями.

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar уже несколько лет поддерживает первые шаги в школьную жизнь первоклассников, обучающихся в различных регионах Азербайджана. Цель - поддержать семьи школьников, обучающихся в регионах, дать им стимул, чтобы они были еще более успешны в учебе.

Ознакомиться с другими проектами, реализуемыми Nar в рамках стратегии КСО, можно на сайте www.nar.az/projects/.