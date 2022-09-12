В Казахстане прокомментировали слухи о выходе страны из ОДКБ

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о приостановлении членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В заявлении внешнеполитического ведомства Казахстана говорится, что появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности.

Напомним, что ранее некоторые СМИ заявили о желании Казахстана покинуть организацию в 2023 году.