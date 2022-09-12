Азербайджан потратит на восстановление Карабаха 3 млрд манатов
В следующем году средства, предусмотренные в Государственном бюджете Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий, составят 3 миллиарда манатов, сообщает Министерство финансов.
Как заявили haqqin.az в ведомстве, это на 12,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2021 год.
Удельный вес этих расходов в расходах государственного бюджета в следующем году составит 9%, а удельный вес в ВВП - 2,8%.
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