Азербайджан потратит на восстановление Карабаха 3 млрд манатов

В следующем году средства, предусмотренные в Государственном бюджете Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий, составят 3 миллиарда манатов, сообщает Министерство финансов.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, это на 12,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2021 год.

Удельный вес этих расходов в расходах государственного бюджета в следующем году составит 9%, а удельный вес в ВВП - 2,8%.