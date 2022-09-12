ООН призывает Азербайджан и Армению подписать мирный договор

«Столкновения на армяно-азербайджанской границе являются самой серьезной эскалацией ситуации с 2020 года, что еще раз демонстрирует важность скорейшей делимитации границ между Азербайджаном и Арменией». Об этом на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил помощник Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Енча.

Он отметил, что в ООН обеспокоены ростом напряженности и призывают принять немедленные меры для деэскалации ситуации.

Также Енча поприветствовал объявленное вчера, 14 сентября, установление режима прекращения огня и призвал стороны соблюдать его.