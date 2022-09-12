ООН призывает Азербайджан и Армению подписать мирный договор
«Столкновения на армяно-азербайджанской границе являются самой серьезной эскалацией ситуации с 2020 года, что еще раз демонстрирует важность скорейшей делимитации границ между Азербайджаном и Арменией». Об этом на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил помощник Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Енча.
Он отметил, что в ООН обеспокоены ростом напряженности и призывают принять немедленные меры для деэскалации ситуации.
Также Енча поприветствовал объявленное вчера, 14 сентября, установление режима прекращения огня и призвал стороны соблюдать его.
Словацкий дипломат подчеркнул, что столкновения на армяно-азербайджанской границе привели к жертвам с обеих сторон. Так, с азербайджанской стороны убит 71 военный и 2 гражданских получили ранения.
«Нынешняя эскалация на границе имеет потенциал дестабилизировать регион. Важно продолжать работу по мирному урегулированию. Мы полностью поддерживаем международные усилия в этом направлении. ООН остается в тесном контакте с обеими сторонами», -заявил помощник генсека ООН, призвав Азербайджан и Армению предпринять шаги для подписания мирного договора.