Минфин: «Ситуация в Украине не повлияет на курс маната»

«Рост цен на нефть и растущие международные резервы Центрального банка Азербайджана помогут манату оставаться стабильным». Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В заявлении говорится, что ситуация в Украине наряду с потенциальными негативными последствиями для экономики Азербайджана создает возможность воспользоваться усилиями по диверсификации поставок газа в Европейский союз (ЕС).

Так, в соответствии с Меморандумом «О взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере», подписанным между Азербайджаном и Евросоюзом 18 июля 2022 года, в течение пяти лет поставки газа по Южному газовому коридору увеличатся вдвое, и с 2027 года в Европу будет ежегодно поставляться не менее 20 миллиардов кубометров голубого топлива.

В то же время было отмечено, что обесценивание национальной валюты в таких странах, как Россия, Турция, Украина, Казахстан, Беларусь, и жесткая денежно-кредитная политика в ряде стран оказывают сдерживающее влияние на инфляцию в Азербайджане, укрепляя номинальный эффективный курс маната.