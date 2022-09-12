О чем говорили Зеленский и фон дер Ляйен?

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, передает РБК-Украина.

В частности, стороны обсудили вопрос украинской энергетической безопасности на фоне обстрелов. По словам президента, он обсудил с главой Еврокомиссии несколько важных тем, одной из которых стала энергетическая безопасность.

«Мы видим, как Россия наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры», - написал Зеленский по итогам переговоров в Telegram.

Он подчеркнул, что это сложный вызов как для Украины, так и для Евросоюза, поэтому необходимо объединиться для его решения.