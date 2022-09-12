Небензя: Россия призывает Азербайджан и Армению соблюдать договоренности

«Россия призывает Азербайджан и Армению выполнять все имеющиеся договоренности по прекращению огня». Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

По его словам, Москва рассчитывает, что ситуация между Азербайджаном и Арменией будет обсуждаться в ходе встречи президентов России и Азербайджана – Владимира Путина и Ильхама Алиева в Самарканде.