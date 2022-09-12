В парламенте Армении видят Карабах в составе Азербайджана

В парламентской фракции «Гражданский договор» (правящая партия Армении – ред.) началась настоящая грызня после вброшенного несколькими депутатами предложения-тезиса, пишет газета «Жоховурд».

По сведениям издания, депутаты «Гражданского договора» Марина Карапетян, Сона Казарян, Лена Назарян и Арсен Торосян 13 сентября, утром, до прихода в парламент Никола Пашиняна, заявили на заседании фракции, что можно рассматривать требование Азербайджана о признании территориальной целостности и покончить с непрекращающейся напряженностью на границе. То есть, признать Карабах в составе Азербайджана и, тем самым, навсегда закрыть эту тему.

Заявление не было принято однозначно, но, как пишет газета, упомянутые депутаты не отступили и сегодня продолжают уговаривать своих коллег-депутатов, что на данный момент это единственное решение.

«Я не собираюсь комментировать закрытое заседание фракции», - сказала в беседе с «Жоховурд» Сона Казарян, по сути, не опровергнув, что такое предложение было.