Главы Генштабов Азербайджана и Турции провели переговоры
В четверг, 15 сентября, состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе разговора К.Велиев проинформировал коллегу о столкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе, и решительных ответных мерах подразделений азербайджанской армии.
Яшар Гюлер, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с погибшими военнослужащими и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он особо подчеркнул, что Турция, как и всегда, находится рядом с Азербайджаном.